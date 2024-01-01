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الخارجية الفلسطينية تدين "إحراق مستوطنين لمسجد" بالضفة الغربية..

الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تدين "إحراق مستوطنين لمسجد" بالضفة الغربية..



رام الله / سما/

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا، الجمعة، دانت فيه إحراق المسجد، واصفة الحادث بأنه "عنصري بامتياز وترجمة لحملات تحريض واسعة".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة "بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا".

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الجمعة، إنها "شرعت مع جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق بملابسات حادثة وقعت الليلة في قرية مردا الفلسطينية، حيث يشتبه في إحراق متعمد لمسجد وخط كتابات". 

وتابعت: "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه الجيش والشاباك والشرطة، تقرر إجراء تحقيق مشترك".

وزادت التوترات في الضفة الغربية مع اندلاع الحرب في غزة، إثر هجوم السابع من أكتوبر العام الماضي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، وأعقبته عمليات عسكرية إسرائيلية وغارات مدمرة على القطاع الفلسطيني.

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