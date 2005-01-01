نتنياهو يتجنب زيارة بولندا لحضور احتفالية ذكرى تحرير معسكر “أوشفيتز” خشية اعتقاله

القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر احتفالية ذكرى تحرير معسكر “أوشفيتز” في يناير/ كانون الثاني المقبل في بولندا، خشية اعتقاله.

وأضافت الهيئة: “لن يذهب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بولندا للاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز خوفا من الاعتقال بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت “الجنائية الدولية” مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت الهيئة عن وسائل إعلام بولندية قولها إن نائب وزير خارجيتها فلاديسلاف بارتوشفسكي أكد التزام بلاده بـ”احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

وأوضحت الهيئة أن العشرات من رؤساء الدول من المتوقع مشاركتهم في الاحتفالية في بولندا، فيما يرجح أن يمثل إسرائيل “وزير التعليم يوآف كيش”.

وأضافت: “هذا العام، تخطط الحكومة البولندية لاحتفال أكبر من المعتاد بمناسبة تحرير المعسكر”.

ومن المقرر أن يتم تنظيم الاحتفالية الرئيسية في مخيم أوشفيتز، الذي أقامه النظام النازي، في 27 يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب الهيئة.

ومعسكر أوشفيتز هو مجمع يضم أكثر من 40 معسكر اعتقال وإبادة أدارته ألمانيا النازية في الجزء المحتل من بولندا خلال الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.

ودخلت القوات السوفيتية المعسكر في 27 يناير/ كانون الثاني عام 1945، وهو يوم يحتفل به منذ عام 2005 باعتباره اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

وفي عام 1947، أسست بولندا متحف “أوشفيتز بيركينو” الحكومي في موقع “أوشفيتز” الأول والثاني، وفي عام 1979 أصبح موقعا للتراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.