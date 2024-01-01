فتوح يطالب العالم بوضع حد للجرائم الإسرائيلية وبفرض عقوبات على دولة الاحتلال

رام الله / سما/

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، دول العالم والمجتمع الدولي، في يوم العالمي للتضامن الإنساني، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة شعبنا، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والمعاناة الإنسانية والجرائم الإسرائيلية التي صنفها القانون الدولي بمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما طالب فتوح في بيان اليوم الجمعة، الذي يصادف اليوم العالمي للتضامن الإنساني، دول العالم بدعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وتقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لأرضنا، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.

كما طالب شعوب العالم بإعلان تضامنهم الإنساني مع معاناة واضطهاد إنسانية الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية، من بينها فرض عقوبات على الاحتلال، ودعم جهود المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية.