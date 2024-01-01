العلويون في سوريا: لا تأخذونا بجريرة نظام أفقرنا وسلب إرادتنا

دمشق/ وكالات/

لم يكن وقع خبر سقوط النظام سهلا على العلويين في سوريا لاعتبارات عديدة قد لا ترتبط بمزاعم "الامتيازات" التي حصلت عليها هذه الطائفة في ظل النظام الذي ينحدر منها.

وهذه الامتيازات تبدو محصورة في عدد قليل من الأفراد، كما هو الحال بالنسبة لبقية الطوائف بمقدار ما ترتبط بالخوف التقليدي للأقليات من حكم الأكثرية والإرث التاريخي الذي تحمله الذاكرة العلوية من مذابح ارتكبت بحقهم بتجييش من قبل فتاوى دينية لم ينكرها يوما حكام دمشق الجدد ومن سار في ركبهم، والأهم أن هناك من يحاول تصوير العلويين وكأنهم كانوا يملكون كل شيء في سوريا في حين أن الواقع يقول بأن مناطقهم عاشت في ظل حكم البعث حالة من الفقر المزري وغياب الخدمات على نحو مقصود أريد منه دفع أبناء العلويين للانخراط في صفوف الجيش والأمن ليكونوا درع نظام لم يقف يوماً على خاطرهم وإن باعهم وهم السلطة التي لم ينلهم منها سوى الغرم كما يقول عموم أبناء الطائفة.

الهروب نحو الساحل

فر علي مع عائلته من حي الورود ذي الأغلبية العلوية شمال العاصمة دمشق إلى منزل العائلة في ريف طرطوس.

تقطعت بعلي (اسم مستعار) السبل في الطريق بعدما نفذ بنزين سيارته فاضطر لشراء عبوات من الطريق بأسعار باهظة استهلكته مدخراته القليلة التي جمعها في أصعب ظروف الحرمان وشظف العيش التي مرت بها سوريا منذ عقود.

لكن الأقسى بالنسبة لعلي كما يقول لـ"RT" كان كم الإهانات الطائفية التي سمعها في الطريق وإصرار الحواجز على سؤاله إن كان علويا أو سنيا، واضطراره للكذب بشأن هويته المذهبية، وهو الأمر الذي لم يكن محتاجا لإخفائه في ظل النظام السابق.

يقول علي بأنه وشأن الأغلبية الساحقة من أبناء الطائفة العلوية لم يهمه مصير بشار الأسد بمقدار ما أهمه مصير الطائفة والخطابات المغرضة التي عمدت إلى شيطنتها والدعوة إلى القصاص منها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطوي على الكثير من الظلم وتغييب الحقائق عمدا، فهو رغم كونه موظفا في البريد ويعمل في بيع عرانيس الذرة بعد عودته من دوامه لم يستطع شراء بيت له حتى في العشوائيات القذرة التي يعيش فيها أغلبية العلويين في دمشق، وبقي في حالة من الفقر المدقع الذي لازمه كما لازم أباه وجده على مر العمر في ظل حكم البعث وما قبله، ويرجو ألا يلازم أولاده في القادم من الأيام.

بدوره يرى ثائر (أستاذ تاريخ) علوي أن النظام نجح في تدجين المجتمع السوري برمته ولم يتوقف الأمر على العلويين الذين خرجت منهم أصوات كثيرة عارضت النظام فزج بهم في السجون وضيق عليهم واختار بعضهم المنافي وفيهم أبناء عائلات كبيرة ووازنة مثل عائلة العلامة الشيخ سليمان الأحمد التي كان مغضوبا عليها من قبل السلطات السورية فقتلت بعضها ونفت الآخرين إلى بلدان أخرى.

ويضيف ثائر (اسم مستعار) بأن مناطق العلويين كانت محرومة بشكل مقصود من الاستثمارات التجارية والبنى التحتية الاقتصادية والسياحية حتى لا يجد هؤلاء مفرا من الالتحاق بالأمن والجيش في سبيل توفير لقمة العيش التي بالكاد تسد الرمق وحين كان بعض هؤلاء يحاول الإفادة من سلطته المحدودة كان يتهم بأنه شبيح وأنه يسرق أموال بقية السوريين في حين أنه كان يرضى بالفتات من أصحاب المحلات التجارية التي كانت تربح الملايين يومياً، الأمر الذي كرس صورة نمطية ومغلوطة عن العلويين عند أغلبية الطوائف دون أن يتأتى لهؤلاء مشاهدة الصورة التي تقول بأنهم طائفة متعلمة وفيهم مفكرون وأصحاب رأي حر وجريئ.

وهم السلطة

من جانبه يروي أحمد (اسم مستعار) وهو من سكان حي التضامن قصة طريفة حصلت معه حين كان طفلا في ثمانينيات القرن الماضي حيث وقف يوما على الفرن المزدحم فلاحظه صاحب الفرن، وكان لا يعرف عنه سوى أنه من أسرة علوية، فانزوى به قليلا بعد أن أعطاه الخبز قبل غيره من الناس، وسأله أن يطلب من والده المساعدة في تأمين مستحقات إضافية من الطحين مقابل مبلغ مالي محرز.

يقول أحمد لموقعنا إن "صاحب الفرن بنى كل خطته في الحصول على أكياس إضافية من الطحين على فكرة أن أي علوي يمكن له أن يدخل إلى بيت حافظ الأسد متى شاء ويطلب منه حاجته في حين أن صاحب الفرن لو دخل إلى بيتي لكان بإمكانه مشاهدة المياه التي تتسرب من سقفه المتصدع في الشتاء وأثاثه الفقير الذي ينبئ عن المستوى الاجتماعي والمعيشي لوالدي الذي كان مساعدا في الجيش. ولو تحلى صاحب الفرن بقليل من البصيرة لكان بإمكانه الحكم على حالنا البائس من الثياب التي كنت ارتديها وأنا أقف على الفرن".

سجناء سياسيون ومضطهدون

الكثير من العلويين اضطهدوا داخل سجون الأسد الذي أصر على عدم قيام أية مرجعية دينية للطائفة يمكن لها أن تشرح حالها وتبين كل وجوه الالتباس التي أحيطت بها على المستوى الديني والسياسي والاجتماعي.

محمد علوي من إحدى قرى مصياف يذكر أن جل شباب عائلته قد دخلوا إلى معتقلات حافظ الأسد وتم الحكم عليهم لمدد زمنية تتراوح ما بين الثلاثة أشهر إلى خمسة عشر عاما فيما لقي أفراد الأسرة التنكيل من قبل الحكم ومن يدور في فلكه وحالت الدراسات الأمنية والتقارير التي رفعت بهم دون توظيفهم في مؤسسات الدولة، وحاصرهم عن خوف أو مزايدة جزء من المجتمع العلوي الذي كان يرى فيهم أناسا "خارجين عن الملة" فضاقت عليهم الحياة وأغلقت دونهم الأبواب ولم تنفعهم الشهادات العلمية التي كانوا يحملونها.

حازم (اسم مستعار) طبيب أسنان علوي متعاقد مع الجيش حكم لمدة خمسة عشر عاما بتهمة الإنتماء إلى رابطة العمل الشيوعي المحظور في ذلك الوقت.

كان في سجنه مثالا للرجل العصامي المثقف الذي يقدم الخدمات الطبية المجانية لبقية السجناء من مختلف الأطياف السياسية بما فيها تلك التي كان يتناقض معها أيديولوجيا وفكريا.

يروي حازم لموقعنا كيف أنه وبعد أن خرج من سجنه ذهب للعمل في عيادة أخيه التي أعطاه إياها ليكسب عيشه ريثما يبدأ بالسعي لتأمين مستقبله.

هناك في العيادة وأمام الأدوات الطبية وقف الدكتور حازم محتارا تجاه مبضع صغير للأسنان، تأمله مليا وهو يسأل عن سبب وجوده في العيادة دون أن يقع على سبب وجيه لذلك.

وحين عاد أخوه الطبيب سأله عن ذلك فأجابه بأن هذا المبضع خاص بأسنان الأطفال الصغار دون غيرهم، هنا تبدد عجبه وفطن إلى أنه وطوال عمره الذي قضى شطرا طويلا منه في السجن لم يكتب له أن يستقبل طفلا صغيرا واحدا في عيادته فلقد ألقي القبض عليه عقب تخرجه بمدة قصيرة.

أصوات منصفة

عمر شاب سني من اللاذقية أكد لموقع "RT" أن اطلاعه على أحوال العلويين في الجوار وفيهم الكثير من أصدقائه جعله يدرك أن الأغلبية الساحقة منهم لم تتحسر على سقوطه نتيجة للفقر الشديد الذي عانته معه وبسببه وخصوصاً في سنوات الأزمة.

ولفت عمر إلى أن العلويين وقفوا مع الأسد رغم تحفظاتهم الشديدة عليه نتيجة خوفهم من الخطاب الأصولي الذي كان يكفرهم ويستهدفهم ناقلا عن أصدقاء علويين له بأن هذا الخطاب لم يعمد إلى طمأنتهم بل توعدهم بالويل والثبور، مشيرا إلى أن مهادنة العلويين لـ"هيئة تحرير الشام" لاحقا وبعد سقوط الأسد جاء بسبب من كونها قد حاولت تغيير خطابها وجعله مسؤولا ومتعقلا مستفيدة من تجارب السنوات الأولى التي هدرت فيها دماءهم وارتكبت مجازر طائفية بحقهم في أرياف اللاذقية وحماة وإدلب وعدرا العمالية الأمر الذي دفعهم أكثر للالتفاف حول الجيش والتمسك بالأسد رغم إدراكهم بأنه يريد أن يستعملهم لمصلحة ترسيخ حكمه.

ونقل عمر عن صديق علوي قوله إن المتطرفين عند السنة يتحملون الوزر الأكبر في عملية تحول العلويين للدفاع عن النظام ومعهم كل الأقليات المسيحية والدرزية والإسماعيلية والشيعية لأنهم رفضوا تطمين هؤلاء حول مصيرهم معتقدين بأن أمريكا كانت ستفعل بالأسد كما فعلت بالقذافي فلا حاجة إذا لالزام أنفسهم بالوعود تجاه العلويين كما أنه لن يكون هناك مبرر لاسترضاء طائفته التي يمكن ذبحها أو الهيمنة عليها بعد سقوطه.

واستشهد صديق عمر بمجزرة جسر الشغور التي ارتكبها المتطرفون بحق مفرزة الأمن العسكري المحاصرة والتي تباطئ عنها الأسد وقادته الأمنيون عمدا رغم مناشدات عناصرها، وجلهم من العلويين، لرؤسائهم بالتدخل السريع وفك الحصار عنهم ومعرفتهم بأن هذا الأمر ممكن جدا.

ويضيف الصديق بأن المتطرفين وقعوا في الفخ الذي نصبه لهم الأسد حين لاحظوا تمهله الشديد في مساعدة عناصر المفرزة فبادروا إلى اقتحامها وذبح العناصر ومثلوا بجثامينهم وتباهوا بذلك ووثقوه.

عند ذلك وجدت الآلة الإعلامية للأسد الفرصة سانحة للحديث عن التطرف الإسلامي عند الخارجين عليه وبالدليل القاطع فاستدعت وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية التي تواطئ قسم منها مع الأصوليين رغبة في إسقاط النظام الذي تعاديه دولها فرفضت عرض المشهد المأساوي بكليته فيما تأكد العلويون بأن مصيرهم سيكون الذبح رغم يقينهم بأن الأسد وقادته الأمنيين جعلوا من عناصر المفرزة كبش فداء لتسويق مشروعهم ووسيلة لإقناع المترددين من العلويين بأن الدور قادم عليهم إن لم يتموضعوا مع الأسد.