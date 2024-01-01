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"واشنطن بوست" : الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وحماس مستمرة

الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واشنطن بوست" : الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وحماس مستمرة



سما / وكالات /

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس ما زالت تواجه صعوبات رغم "التنازلات" التي قدمتها إسرائيل.

وأفادت مصادر أمريكية بوجود فجوات كبيرة في قضايا رئيسية تعرقل التوصل إلى اتفاق.

كما أُفيد بأن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، الذي دعم المفاوضات خلف الكواليس، غادر قطر يوم أمس.

وتعكس مغادرته تعقيد وصعوبة المفاوضات الجارية، في ظل استمرار الضغط من الوسطاء الدوليين لإيجاد حل.

يُذكر أنه يوم أمس فقط، صرّح مسؤول كبير في حركة حماس لصحيفة "العربي الجديد" القطرية بأن هناك تقدمًا كبيرًا في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

ووفقا للمسؤول، تم حل غالبية النقاط الخلافية، وتم الاتفاق على 90% من بنود الاتفاق قيد الإعداد.

وأوضح أنه تم حل الخلافات المتعلقة بالأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، مضيفًا: "90% من هذا الملف قد تم حله، ولا يتبقى سوى ملاحظات بسيطة".

وقال: "يمكننا القول إننا على وشك الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حقيقي – إلا إذا أُضيفت مطالب أو ملاحظات جديدة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

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