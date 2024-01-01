الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء طويلا داخل الأراضي السورية ..

القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لبقاءٍ طويل في سوريا.

وأورد موقع “والاه” أنّه “على الرغم من الضغوط التي تمارسها جهات أوروبية على إسرائيل، وجّه المستوى السياسي الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لوجودٍ طويل في الأراضي السورية”.

وأشار الموقع إلى أنّ “أي جهة استخبارية لم تقدّر تفكك جيش النظام السوري السابق بهذه السرعة، والآن يبني الجيش (الإسرائيلي) تمركزه في المنطقة”.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز قبل يومين إلى الجيش بالاستعداد للبقاء في منطقة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025 على الأقل.

وأعلن نتنياهو، خلال زيارة أجراها إلى قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، أنّ “إسرائيل ستواصل وجودها في هذه المنطقة الاستراتيجية إلى حين إيجاد ترتيب بديل يضمن أمن إسرائيل”، وذلك في إشارة إلى المنطقة العازلة في الأراضي السورية المحددة بموجب اتفاقية فض الاشتباك عام 1974.

بدوره، شدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال جولته المشتركة مع نتنياهو، على أنّ “الجيش الإسرائيلي يستعد لمكوث طويل الأمد في الأراضي السورية ويعمل على تجهيز البنية التحتية المطلوبة لذلك، لمواجهة التهديدات من لبنان وسوريا”، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.