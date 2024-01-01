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"مشروب الحب".. طبيب يتحدث عن فوائد الكاكاو للصحة

الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مشروب الحب".. طبيب يتحدث عن فوائد الكاكاو للصحة



وكالات / سما/

أعلن الطبيب والأخصائي الروسي بأمراض القلب، ألكسندر مياسنيكوف أن الكاكاو يعتبر من بين أهم المواد الغذائية المفيدة للصحة.

وخلال برنامجه الطبي الذي يقدمه على قناة "روسيا" قال الطبيب:"الكاكاو مفيد للصحة بكافة أشكاله، وكذلك الشوكولاته، بشكل عام فإن الكاكاو والشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو 70% أو أكثر متشابهان، وجهان لمنتج واحد.. حبوب الكاكاو هدية إلهيّة، فهي تحوي على ما يقرب من ألف مكون، وجميعا مفيدة، مشروب الكاكاو يطيل العمر، ويدخل في جميع الحميات الغذائية المخصصة لإطالة العمر، ويعتبر مكونا أساسيا لنظام غذائي صحي".

وأضاف " الكاكاو يعمل على تحسين حالة الأوعية الدموية ويمنع السمنة، بالرغم من أنه منتج غذائي غني بالسعرات الحرارية"

وتبعا للطبيب فإن "مشروب الكاكاو يعتبر من أفضل المشروبات المفيدة للنساء، فهو مفيد جدا للبشرة، وحبوب الكاكاو تحوي على مواد نشطة بيولوجيا تزيد من مرونة الجلد وتعطية نضارة وتقلل من عدد التجاعيد".

وأشار إلى "أن الكاكاو يعتبر "مشروب الحب"، كون المواد الموجودة فيه تساعد على إنتاج الإندورفين وزيادة كمية أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، الأمر الذي ينعكس إيجابا أيضا على الصحة الجنسية عند الرجال والنساء".

وبنفس الوقت حذّر مياسنيكوف من شرب الكاكاو مع إضافة كميات كبيرة من السكر، مشيرا إلى "أنه يزيد من معدلات السمنة ويتسبب بتساقط الشعر ويؤثر سلبا على الأسنان، كما أن الاستهلاك المفرط للسكر يصيب الناس بحساسية الأنسولين".

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