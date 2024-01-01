بعد 12 عاما.. "الجنرال يعود مبتسما إلى سوريا"

في زيارته الأولى منذ 12 عاما، بعد غياب قسري عن سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك، وصل مكسيم إلى بلاده، حيث وثق مقطع فيديو نشره الإعلامي هادي العبد لله، الترحيب بالفنان الشهير الذي توجه عبر الكاميرا للسوريين قائلا: "مبروك إلكم كلكم إنتو كلكم.. مبروك".

وظهر في خلفية الفيديو صوت أصالة وهي تنشد أغنيتها الجديدة التي أهدتها لبلادها "سوريا جنة".

كما تداول رواد مواقع التواصل الكثير من الصور والفيديوهات التي وثّقت تواجد مكسيم في سوريا وتحديدا في منطقة داريا بالشام، حيث ظهرت عليه علامات السعادة والتأثر إلى جانب أصدقائه، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وكتب أحد المتابعين: "مكسيم خليل زلمة صاحب مبدأ، قال ما برجع ليسقط، وفعلاً ما رجع لحتى سقط، نورت سوريا".

كما علق متابع آخر بالقول: "بدأت عودة أحرارنا إلى سوريا.. "الجنرال" مكسيم خليل في سوريا الحرة".

جدير بالذكر أن مكسيم خليل كان قد لعب دور البطولة في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، من إخراج عروة محمد وتأليف سامر رضوان.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة حاكمة متجبرة مستولية على مقاليد الحكم في البلد، وينشأ فيها صراع بين أخوين، أحدهما ورث الرئاسة عن أبيه، ومحور الصراع يتمركز حول السلطة والنفوذ في البلد دون أي قيود.