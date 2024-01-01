  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بعد 12 عاما.. "الجنرال يعود مبتسما إلى سوريا"

الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 12 عاما.. "الجنرال يعود مبتسما إلى سوريا"



دمشق/ وكالات/

أظهرت لقطات متداولة عودة الفنان الشهير مكسيم خليل إلى سوريا عقب غياب دام 12 عاما، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد ورحيل الأخير من البلاد.

في زيارته الأولى منذ 12 عاما، بعد غياب قسري عن سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك، وصل مكسيم إلى بلاده، حيث وثق مقطع فيديو نشره الإعلامي هادي العبد لله، الترحيب بالفنان الشهير الذي توجه عبر الكاميرا للسوريين قائلا: "مبروك إلكم كلكم إنتو كلكم.. مبروك".

وظهر في خلفية الفيديو صوت أصالة وهي تنشد أغنيتها الجديدة التي أهدتها لبلادها "سوريا جنة".

كما تداول رواد مواقع التواصل الكثير من الصور والفيديوهات التي وثّقت تواجد مكسيم في سوريا وتحديدا في منطقة داريا بالشام، حيث ظهرت عليه علامات السعادة والتأثر إلى جانب أصدقائه، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وكتب أحد المتابعين: "مكسيم خليل زلمة صاحب مبدأ، قال ما برجع ليسقط، وفعلاً ما رجع لحتى سقط، نورت سوريا".

كما علق متابع آخر بالقول: "بدأت عودة أحرارنا إلى سوريا.. "الجنرال" مكسيم خليل في سوريا الحرة".

جدير بالذكر أن مكسيم خليل كان قد لعب دور البطولة في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، من إخراج عروة محمد وتأليف سامر رضوان.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة حاكمة متجبرة مستولية على مقاليد الحكم في البلد، وينشأ فيها صراع بين أخوين، أحدهما ورث الرئاسة عن أبيه، ومحور الصراع يتمركز حول السلطة والنفوذ في البلد دون أي قيود.

الأكثر قراءة اليوم

“القسام” :طعن 4 عسكريين إسرائيليين والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم في جباليا..

مبادرة "وفاق" تدعو لإنهاء التوتر في جنين وتؤكد على الوحدة الوطنية ووقف الاشتباكات..

الكابينت يوصي بتعزيز التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية وزيادة تصاريح العمل للفلسطينيين

سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة

استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بقصف الجيش الإسرائيلي مركبة في الضفة الغربية..

القناة 12 العبرية : اسرائيل تخشى تكرار 7 اكتوبر من الاردن والضفة …

دعا لدعم الأونروا..الرئيس: حصولنا على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سيسهم بمستقبل أفضل لشعبنا

الأخبار الرئيسية

"واشنطن بوست" : الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وحماس مستمرة

مصادر عربية : مطالب إسرائيلية جديدة لإطالة أمد مفاوضات صفقة غزة..

بلينكن: اتفاقية التطبيع بين السعودية واسرائيل جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ

الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء طويلا داخل الأراضي السورية ..

440 يوما من الحرب على قطاع غزة: شهداء بالعشرات فب مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية