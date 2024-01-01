الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويدمر البنية التحتية

نابلس/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مخيم بلاطة شرق نابلس مرتين متتاليتين، ودمرت البنية التحتية فيه.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة جيبات وآليات عسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المخيم، مرتين متتاليتين فجر اليوم وشرعت في أعمال تجريف للبنية التحتية في شارع السوق وعاثت به خرابا وتدميرا.

وأضافت المصادر إن قوات راجلة تجولت في أزقة البادود والجماسين داخل المخيم، واقتحم الجنود عددا من المنازل وفتشوها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ظهر أمس الخميس حيث دارت مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين بينهم مسنة، وأصيب أربعة آخرون.