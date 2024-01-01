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وفد أميركي سيزور دمشق قريباًَ للقاء الجولاني ..

الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد أميركي سيزور دمشق قريباًَ للقاء الجولاني ..



وكالات - سما-

قالت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن وفداً أميركياً بقيادة باربرا ليف، يصل إلى دمشق خلال أيام للقاء أحمد الشرع (الجولاني).

أكدت صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية أنّ وفداً من الولايات المتحدة، بقيادة كبيرة الدبلوماسيين لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، باربرا ليف، سيصل إلى العاصمة السورية، دمشق، للقاء رئيس إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع (الجولاني).

وأوضحت الصحيفة أنّ اجتماع الوفد، الذي يرسله الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالجولاني، سيكون أول اتصال رسمي مباشر بين واشنطن وزعيم "هيئة تحرير الشام".

بدوره، أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، باراك رافيد، بحسب ما نقل عن مسؤولين أميركيين، أنّ كبيرة الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الأميركية، باربرا ليف، ستسافر إلى دمشق في الأيام المقبلة.

وفي الأيام الماضية، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن أجرت تواصلاً مباشراً مع "هيئة تحرير الشام".

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