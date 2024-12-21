طقس فلسطين : أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً الى شديد البرودة ، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار على مختلف المناطق غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائم جزئي الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 21/12/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 22/12/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 23/12/2024: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار على معظم المناطق ، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الإخوة المواطنين خاصة يوم الجمعة من:

1-تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة .

2- شدة سرعة الرياح.

3-خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

4-تدني مدى الرؤية الأفقية.