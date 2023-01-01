440 يوما من الحرب على قطاع غزة: شهداء بالعشرات فب مدينة غزة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 441 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربعة مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 32 شهيد و94 مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45129 شهيد و107338 إصابة من السابع من أكتوبر 2023 م.

غزة والشمال

وتواصلت الغارات الإسرائيلية بشكل عنيف على مختلف أنحاء مدينة غزة مخلفة نحو 40 شهيد خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستشهد أربعة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة أبو شنب في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "اللوح" قرب مخيم السلطان في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقى عشرون شهيداً وعدد كبير من الجرحى؛ جراء سلسلة غارات إسرائيلية متزامنة على ثلاثة مراكز إيواء ومنازل وسيارة في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وكان عشرة مواطنين ارتقوا في قصف تجمع للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية شقتين لعائلة الغندور في حي الشيخ رضوان كانتا مخلاتان دون إصابات.

وواصلت قوات الاحتلال نسف المنازل بمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا حيث تم إجبار مئات المواطنين على النزوح واعتقال عدد منهم لليوم الثاني على التوالي.

وسط قطاع غزة

وارتقى شهيد وسبعة إصابات بعد استهداف دراجة نارية قرب النادي الأهلي جنوب مخيم النصيرات وشهيد آخر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي شمال مخيم البريج وسط القطاع.

جنوب القطاع

وارتقى أربعة شهداء في قصف متفرق على مدينة رفح جنوب القطاع في حين قامت الزوارق الحربية فجر الجمعة بقصف شاطئ المدينة.

وجددت قوات الاحتلال قصف المناطق الشرقية لخان يونس بالمدفعية.