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سلفيت : مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية مردا ويخطون شعارات معادية

الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت : مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية مردا ويخطون شعارات معادية



سلفيت/سما/

أحرق مستوطنون فجر اليوم الجمعة، مسجد بر الوالدين، وحطموا نوافذه وخطوا شعارات معادية، في قرية مردا شمال سلفيت. 

وقال نائب رئيس مجلس قروي مردا نصفت الخقش ، إن مستوطننين اقدموا على حرق مسجد بر الوالدين، وحطموا الباب الرئيسي ونوافذه، وسكب ماده حارقه قبل اشتعال النيران فيه، مما أدى إلى حرق مدخله وبعض السجاد. 

وأشار الخفش أن الاهالي وطواقم الدفاع المدني قاموا بالسيطرة على الحريق، مشيرا ان المستوطنن قاموا بخط شعارات عنصرية على الجدران الخارجية للمسجد معادية للاسلام وللفلسطينيين. 

من هذه الشعارات" الموت للعرب، الانتقام، سنقوم بهدم المسجد وبناء كنيس مكانه" .

وأكد الخفش أن القرية تتعرض لاعتداءات متواصله من جيش الاحتلال ومستوطنيه.

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