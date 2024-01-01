  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 12 العبرية : اسرائيل تخشى تكرار 7 اكتوبر من الاردن والضفة …

الخميس 19 ديسمبر 2024 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : اسرائيل تخشى تكرار 7 اكتوبر من الاردن والضفة …



القدس المحتلة/سما/

تواصل اسرائيل التحريض ضد الضفة الغربية وخلق ذرائع أمنية، من أجل تبرير جرائمها وتنفيذ مخططاتها بنهب الأراضي وبناء المستوطنات. الذريعة الكبرى والخطيرة التي تروج لها الدوائر العسكرية، هو قيام عناصر من الضفة الغربية والأردن بتنفيذ هجوم على غرار هجوم حماس في السابع من اوكتوبر الماضي .

وعليه ، تقول القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يستعد لسيناريوهات مرعبة، لمواجهة تهديد متخيل قادم من الاردن والضفة الغربية عبر عملية تسلل إلى المستوطنات كما حدث في غزة .

ويقول موقع واللا الاستخباراتي أن الجيش الإسرائيلي يخشى من زعزعة استقرار النظام في الأردن، واستغلال الوضع في الشرق الأوسط من قبل "الجماعات الإرهابية". وبسبب الخوف من التهديد من اتجاه الأردن، يعتزم الجيش إنشاء فرقة شرقية جديدة، لحراسة الحدود الأردنية .

وبحسب الجيش الإسرائيلي، سيكون لدى الفرقة قدرات فتاكة، وإمكانيات عسكرية كبيرة .كذلك وزع الجيش نحو 7000 قطعة سلاح على المستوطنين، بما في ذلك الرشاشات.

وزعم الموقع الإسرائيلي أن العناصر المسلحة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وتحديدا في المخيمات بدأت في تشكيل أنماط مختلفة من الجماعات المسلحة مما دفع الجيش إلى شن عمليات عسكرية وفرض حصار محكم على المخيمات خشية خلق إطار "إرهابي فعال"، على حد وصف التقرير .

وتجمع هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي على أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بحماس في قطاع غزة، وبحزب الله في لبنان، ستحول الانتباه إلى الضفة الغربية.

ولخصت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الدروس المستفادة من 7 أكتوبر بالتالي ...

تكييف الرد على الجبهة الداخلية وتوفير الحماية للمستوطنات من خلال تعزيز القدرة على الدفاع عن النفس، مثل وضع ناقلات الجنود المدرعة وتوزيع السلاح على المستوطنين وتكثيف وتقوية خط التماس والمعابر مع إمكانية التجميع والمراقبة واستكمال بناء الجدار وتعزيز المنطقة المحيطة بالقدس.

الأكثر قراءة اليوم

أمريكا دعمت ودرّبت مجموعة مسلحة لإطاحة بنظام الأسد في سوريا.. “تلغراف” تكشف التفاصيل الأخيرة للسقوط الكبير

صاروخ باليستي سقط على تل أبيب ..عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لليمن

“القسام” :طعن 4 عسكريين إسرائيليين والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم في جباليا..

الجيش الإسرائيلي يحقق في تجنب قائد لواء المظليين الاشتباك مع “حماس” في أكتوبر

بلينكن متفائل بإمكان التوصل لهدنة في غزة قبل انتهاء ولاية بايدن ويوجه رسالة خاصة لـ”هيئة تحرير الشام”

سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة

استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بقصف الجيش الإسرائيلي مركبة في الضفة الغربية..

الأخبار الرئيسية

الكابينت يوصي بتعزيز التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية وزيادة تصاريح العمل للفلسطينيين

تصويت بأغلبية ساحقة..الأمم المتحدة تطلب من العدل الدولية رأي حول التزام إسرائيل الإنساني بغزة

مبادرة "وفاق" تدعو لإنهاء التوتر في جنين وتؤكد على الوحدة الوطنية ووقف الاشتباكات..

دعا لدعم الأونروا..الرئيس: حصولنا على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سيسهم بمستقبل أفضل لشعبنا

الجيش الإسرائيلي يحتلّ حتى الآن نحو 500 كيلومتر مربع من الجنوب السوري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية