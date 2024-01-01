الحوثي: الوضع غير آمن لمطار "بن غوريون"وإسرائيل تريد الوصول للعراق وشمال الاردن

صنعاء/سما/

تحدث زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، حول آخر "مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية".

وأكّد الحوثي أنّهم "في حالة حرب ومواجهة مفتوحة مع إسرائيل"، موكداً أن "الوضع غير آمن لشركات الطيران في مطار بن غوريون، وعليها ألا تعود للطيران".

وأضاف: "تم إطلاق الصاروخ الفرط صوتي باتجاه وزارة الدفاع في تل أبيب تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على اليمن".

وتابع: "القصف الإسرائيلي لن يثنينا على مناصرة غزة.

وكشف أن نطاق الهجمات ضد إسرائيل بلغ 1147 صاروخا وطائرة بدون طيار، وحذر من "الخطط الإسرائيلية للسيطرة على جنوب سوريا وصولا إلى العراق".

وقال الحوثي: "منذ بداية دعمنا لغزة، أطلقنا 1147 صاروخاً باليستياً وطائرات مسيرة"، متهماً إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي إشارة إلى سوريا، ثال زعيم الحوثيين أن إسرائيل لديها خطة سرية "تسميها إسرائيل عملية سهم باشان وممر داود، والتي تهدف على ما يبدو إلى السيطرة على مناطق في جنوب سوريا".

بحسب قوله، فإن "العدو الإسرائيلي يخطط للتوغل باتجاه السويداء وربطها بالمناطق الصحراوية الخاضعة للسيطرة الأمريكية (المجاورة للعراق)". واضاف أن اسم العملية مستوحى من "أسطورة يهودية قديمة" ترى أن منطقة جنوب سوريا وشمال الأردن مملكة يهودية قديمة.

وأشار الحوثي أن "الجيش المصري مهدد بما حدث للجيش السوري"، وحذر من "إثارة الفوضى بهدف تدمير القدرات العسكرية المصرية".

وهاجم خلال خطابه السلطة الفلسطينية بشدة، مدعيا أنها "ترتكب خطأ فادحا يصل إلى حد الخيانة" بعدم حماية الشعب الفلسطيني. واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة إخضاع دول المنطقة لسيطرتهما.