فتح" تنعى المناضل الوطني الكبير وشيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي

رام الله/سما/

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المناضل الوطني الكبير، عضو المجلس الثوري للحركة وشيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي (أبو حازم)، الذي وافته المنيّة، اليوم الخميس، بعد مسيرة نضاليّة لم يتوانَ خلالها عن تأدية دوره النضاليّ والطليعيّ في الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنيّة المشروعة.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، أنّ المناضل الوطنيّ الراحل فؤاد الشوبكي الذي ولد في حي التّفاح داخل قطاع غزّة عام 1940، كان من طلائع المناضلين الذين التحقوا بالعمل الفدائي منتصف الستينيات من القرن الماضي، وتدرّب في معسكرات الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، وشارك في معاركها، وحظي بثقة قادة الحركة ومؤسسيها، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي كلّفه بإدارة الإدارة المالية العسكريّة، وعُيّن عضوًا في المجلسين الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والثوريّ لحركة (فتح)، مبينة أنّ المناضل الراحل حلّ أينما حلّت الثورة الفلسطينيّة المعاصرة من الأردن ثم لبنان وصولًا إلى تونس وانتهاءً بعودته عام 1994 إلى أرض الوطن، ليساهم في بناء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ويُرسي دعائم الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأكّدت (فتح) أنّ معتقلات الاحتلال تشهد للمناضل الوطنيّ (أبو حازم) الذي أمضى فيها (17) عامًا بإقدامه وبصبره وبصموده على الأسر والمرض والفقد حتى تحرّره في أذار عام 2023، مردفة أنّ رحيل المناضل الوطنيّ (أبو حازم) شكّل خسارةً فادحةً لشعبنا في الوطن والشتات ولأسرانا في معتقلات الاحتلال الذين رأوا فيه النموذج النضاليّ الذي يحتذى.

وأعربت (فتح) عن خالص تعازيها لذوي المناضل الوطنيّ الراحل وعائلته، ولمناضلي الحركة وكوادرها، ولشعبنا في الوطن والشتات، معاهدةً إياه على مواصلة النضال والكفاح والمقاومة حتى إنجاز مشروعنا الوطنيّ، وإقامة دولتنا الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.