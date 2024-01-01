الشاباك يعتقل شابا من الناصرة بتهمة نقل معلومات لحزب الله

القدس المحتلة / سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن شابا يبلغ من العمر 19 عاما من سكان الناصرة اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة نقل معلومات إلى حزب الله خلال الحرب .

وكشفت التحقيقات أن المشتبه به اتصل بحزب الله عدة مرات في السنوات الأخيرة، بل وأعرب عن رغبته في الانضمام إلى الحزب.

وبحسب جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية ، تواصل الشاب مع قناة المنار التابعة لحزب الله ، وعرض إرسال صور ومقاطع فيديو مختلفة، بما في ذلك تلك التي التقطها أثناء الحرب.

المشتبه به قدم معلومات عن مواقع الجيش الإسرائيلي ويُزعم أنه قدم أيضًا معلومات حول أماكن سقوط الصواريخ، وحركة الطائرات. بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.