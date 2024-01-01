نتنياهو: الحوثيون آخر ذراع متبقي لمحور الشر الإيراني وهم يهاجمون العالم بأسره..

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس بشأن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو في اليمن "لقد فعلنا ذلك ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على أهداف مدنية في إسرائيل".

ووفقا له، "إنهم لا يهاجموننا فقط - بل يهاجمون العالم بأسره. إنهم يهاجمون طرق الشحن والتجارة الدولية. وبالتالي، عندما تعمل إسرائيل ضد الحوثيين، فإنها تتصرف نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله". الأميركيون يفهمون ذلك جيداً، وكذلك كثيرون غيرهم.

واضاف نتنياهو أنه "بعد حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، فإن الحوثيين هم تقريبا آخر ذراع متبقية لمحور الشر الإيراني. إنهم يتعلمون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة، أن أولئك الذين يلحقون الضرر بإسرائيل يدفعون ثمنا باهظا للغاية.