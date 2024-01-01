  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: الحوثيون آخر ذراع متبقي لمحور الشر الإيراني وهم يهاجمون العالم بأسره..

الخميس 19 ديسمبر 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: الحوثيون آخر ذراع متبقي لمحور الشر الإيراني وهم يهاجمون العالم بأسره..



القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس بشأن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو في اليمن "لقد فعلنا ذلك ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على أهداف مدنية في إسرائيل".

ووفقا له، "إنهم لا يهاجموننا فقط - بل يهاجمون العالم بأسره. إنهم يهاجمون طرق الشحن والتجارة الدولية. وبالتالي، عندما تعمل إسرائيل ضد الحوثيين، فإنها تتصرف نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله". الأميركيون يفهمون ذلك جيداً، وكذلك كثيرون غيرهم.

واضاف نتنياهو أنه "بعد حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، فإن الحوثيين هم تقريبا آخر ذراع متبقية لمحور الشر الإيراني. إنهم يتعلمون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة، أن أولئك الذين يلحقون الضرر بإسرائيل يدفعون ثمنا باهظا للغاية.

الأكثر قراءة اليوم

صاروخ باليستي سقط على تل أبيب ..عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لليمن

أمريكا دعمت ودرّبت مجموعة مسلحة لإطاحة بنظام الأسد في سوريا.. “تلغراف” تكشف التفاصيل الأخيرة للسقوط الكبير

بلينكن متفائل بإمكان التوصل لهدنة في غزة قبل انتهاء ولاية بايدن ويوجه رسالة خاصة لـ”هيئة تحرير الشام”

الجيش الإسرائيلي يحقق في تجنب قائد لواء المظليين الاشتباك مع “حماس” في أكتوبر

“القسام” :طعن 4 عسكريين إسرائيليين والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم في جباليا..

مستقبل قطاع غزة ولجنة الاسناد المجتمعي والفيدرالية ..

"هيومن رايتس": إسرائيل تتعمد حرمان المواطنين في غزة من المياه ما أدى الى الاف الوفيات..

الأخبار الرئيسية

مبادرة "وفاق" تدعو لإنهاء التوتر في جنين وتؤكد على الوحدة الوطنية ووقف الاشتباكات..

دعا لدعم الأونروا..الرئيس: حصولنا على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سيسهم بمستقبل أفضل لشعبنا

الجيش الإسرائيلي يحتلّ حتى الآن نحو 500 كيلومتر مربع من الجنوب السوري

استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بقصف الجيش الإسرائيلي مركبة في الضفة الغربية..

أمريكا دعمت ودرّبت مجموعة مسلحة لإطاحة بنظام الأسد في سوريا.. “تلغراف” تكشف التفاصيل الأخيرة للسقوط الكبير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية