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سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة

الخميس 19 ديسمبر 2024 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة



رام الله/سما/

شجبت سلطة النقد الفلسطينية سطو جهات مشبوهة، على أحد فروع البنوك في قطاع غزة، وسرقة مبلغ يقارب 8 ملايين شيقل، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة نقص السيولة التي يعانيها أهلنا الصابرون في القطاع.

‏وأشارت سلطة النقد في بيان، إلى أن جهودها لمعالجة أزمة النقص الشديد في السيولة في قطاع غزة، تصطدم بالاعتداءات المتكررة من جهات مشبوهة، الأمر الذي يحد من توفير النقدية في بعض فروع البنوك، لإعادة تشغيل الصرافات الآلية، والاستعداد لخدمة أهلنا حال وقف إطلاق النار.

وشددت على ضرورة حماية ما تبقّى من فروع البنوك في قطاع غزة، لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في ظل هذه الظروف القاهرة، خاصة أن معظم فروع البنوك خرجت عن الخدمة نتيجة القصف والتدمير.

‏كما جددت التأكيد على سلامة أموال المودعين بالرغم من التعديات على مقرات البنوك وسرقة النقدية منها، فالودائع مضمونة ومكفولة. ‏

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