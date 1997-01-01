السيسي: نحن أمام تحديات غير مسبوقة تحتل فيه الصراعات المشهد واستمرار حرب غزة تحد للشرعية الدولية

القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات “غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد”.

وأضاف في كلمته بافتتاحية قمة مجموعة الثماني التي تستضيفها القاهرة أن “استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني يمثل تحديا لقرارات الشرعية الدولية”.

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية: مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

وتنعقد القمة حضوريا للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حسب قناة “القاهرة الإخبارية”.

وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997 وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

وتناقش القمة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتشهد القمة جلسة خاصة لفلسطين ولبنان، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي.

ومن أبرز المشاركين بالقمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان الذي يزور مصر في أول زيارة لرئيس إيراني إلى القاهرة منذ 11 عاماً.