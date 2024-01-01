استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بقصف الجيش الإسرائيلي مركبة في الضفة الغربية..
الخميس 19 ديسمبر 2024 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس استشهاد ستة فلسطينيين بينهم سيدة مسنّة في عملية عسكرية وقصف إسرائيلي لمركبة في مخيمين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثتين.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان “4 شهداء و3 إصابات بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم طولكرم”.
واظهرت لقطات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مركبة تحترق في أحد شوارع المخيم بينما تتصاعد أعمدة النيران
كما اظهرت اللقطات، تجمع عدد من الأشخاص حول بقعة من الدم.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان سابق الخميس “استشهاد المسنة حليمة صالح أبو ليل (80 عاما) برصاص الاحتلال في الصدر والساق بمخيم بلاطة”.
لاحقا، قالت الوزارة في بيان ثان “شهيد ثان برصاص الاحتلال وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة”.
وكانت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت عن “إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما برصاص حي في الرأس”.
وبحسب الجمعية سُجلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي وتم نقلهم إلى المستشفى في حين قامت طواقمها بتقديم العلاج ميدانيا لشاب أصيب بشظايا الرصاص.
واتهم الهلال الأحمر القوات الإسرائيلي “بمنع مركبات الإسعاف (التابعة لها) من الدخول إلى مخيم بلاطة في شمال الضفة الغربية كما تم إطلاق النار باتجاه المركبات مما يعيق تقديم الخدمات الإنسانية والطبية داخل المخيم”.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن الاحتلال قصف مركبة في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 مواطنين آخرين بجروح خطيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اشتعال النيران بالكامل في المركبة.