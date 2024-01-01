  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بقصف الجيش الإسرائيلي مركبة في الضفة الغربية..

الخميس 19 ديسمبر 2024 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بقصف الجيش الإسرائيلي مركبة في الضفة الغربية..



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس استشهاد ستة فلسطينيين بينهم سيدة مسنّة في عملية عسكرية وقصف إسرائيلي لمركبة في مخيمين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثتين.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان “4 شهداء و3 إصابات بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم طولكرم”.

 
 

واظهرت لقطات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مركبة تحترق في أحد شوارع المخيم بينما تتصاعد أعمدة النيران

كما اظهرت اللقطات، تجمع عدد من الأشخاص حول بقعة من الدم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان سابق الخميس “استشهاد المسنة حليمة صالح أبو ليل (80 عاما) برصاص الاحتلال في الصدر والساق بمخيم بلاطة”.

لاحقا، قالت الوزارة في بيان ثان “شهيد ثان برصاص الاحتلال وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة”.

وكانت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت عن “إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما برصاص حي في الرأس”.

وبحسب الجمعية سُجلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي وتم نقلهم إلى المستشفى في حين قامت طواقمها بتقديم العلاج ميدانيا لشاب أصيب بشظايا الرصاص.

واتهم الهلال الأحمر القوات الإسرائيلي “بمنع مركبات الإسعاف (التابعة لها) من الدخول إلى مخيم بلاطة في شمال الضفة الغربية كما تم إطلاق النار باتجاه المركبات مما يعيق تقديم الخدمات الإنسانية والطبية داخل المخيم”.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن الاحتلال قصف مركبة في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 مواطنين آخرين بجروح خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اشتعال النيران بالكامل في المركبة.

الأكثر قراءة اليوم

"حماس": اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمرحلة الرتوش الأخيرة وحسم 90٪؜ من ملف الأسرى

خلل إسرائيلي في الدول العربية وأولها في مصر

صاروخ باليستي سقط على تل أبيب ..عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لليمن

قلق أمريكي إسرائيلي من قدرة إيلون ماسك على كشف "المعلومات الحساسة"

أمريكا دعمت ودرّبت مجموعة مسلحة لإطاحة بنظام الأسد في سوريا.. “تلغراف” تكشف التفاصيل الأخيرة للسقوط الكبير

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يعمل ضد إقامة دولة فلسطينية

نجل حسن نصر الله يظهر في إيران معتمرا عمامة والده (صورة)

الأخبار الرئيسية

دعا لدعم الأونروا..الرئيس: حصولنا على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سيسهم بمستقبل أفضل لشعبنا

أمريكا دعمت ودرّبت مجموعة مسلحة لإطاحة بنظام الأسد في سوريا.. “تلغراف” تكشف التفاصيل الأخيرة للسقوط الكبير

"هيومن رايتس": إسرائيل تتعمد حرمان المواطنين في غزة من المياه ما أدى الى الاف الوفيات..

بلينكن متفائل بإمكان التوصل لهدنة في غزة قبل انتهاء ولاية بايدن ويوجه رسالة خاصة لـ”هيئة تحرير الشام”

صاروخ باليستي سقط على تل أبيب ..عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لليمن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية