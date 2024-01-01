شهيدة في مخيم بلاطة برصاص الاحتلال ..

نابلس / سما /

اعلنت وزارة الصحة وصول شهيدة مسنة برصاص الاحتلال إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة، خلال الاقتحام المتواصل للمخيم.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة مسنين يبلغان من العمر (65 عاما) بالرصاص الحي، أحدهما المسنة حليمة صالح حسين أبو ليل (80 عاماً) أصيبت بثلاث رصاصات في الصدر، واليد، والقدم، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، سرعان ما أعلن عن استشهادها. والمسن الاخر اصيب بالرصاص الحي بالظهر.

وأضافت، أن شابا يبلغ من العمر (21 عاما) أصيب هو الآخر بالرصاص الحي في البطن، فيما تعرقل قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى إصابات أخرى في المخيم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، تلتها قوات معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، وانتشرت في عدة أحياء.