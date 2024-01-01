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طقس فلسطين : أجواء باردة وصافية واحتمال سقوط الأمطار ليلاً

الخميس 19 ديسمبر 2024 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء باردة وصافية واحتمال سقوط الأمطار ليلاً



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، صافياَ بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي وبارداً في معظم المناطق، وفي ساعات الليل المتأخر يحتمل سقوط الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً الى شديد البرودة، وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج .

أما يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر الأرصاد الجويّة خاصة يوم الجمعة من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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