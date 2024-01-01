توغلات إسرائيلية لمواقع أثرية في القنيطرة ..خبراء اثار بدأوا عمليات تنقيب..

وكالات / سما/

أفادت مصادر محلية سورية، يوم الأربعاء، عن تسجيل توغّل إسرائيلي جديد من "تل عكاشة" في الجولان المحتل، باتجاه بلدة "بريقة" الأثرية في ريف القنيطرة.

وأشارت المصادر السورية للميادين إلى أنّ توغّلات الاحتلال لمواقع أثرية في القنيطرة ما زالت مستمرّة، وسُجّل دخول خبراء آثار بالزي العسكري الإسرائيلي.

بدوره، ذكر مراسل الميادين، أنّه "هناك خشية في الجنوب السوري من مسعى إسرائيلي للتنقيب عن الآثار من خلال التوغّل في مناطق أثرية في المنطقة".

وقال إنّ "جيش الاحتلال الإسرائيلي بات على بعد 12 كلم فقط من الطريق الدولية التي تصل دمشق بالعاصمة اللبنانية بيروت".

وأضاف أنّ "جيش الاحتلال احتلّ حتى اليوم نحو 440 كيلومتراً مربعاً من الأراضي السورية".