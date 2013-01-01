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الرئيس الايراني بزشكيان يصل العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في قمة إسلامية هامة

الخميس 19 ديسمبر 2024 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الايراني بزشكيان يصل العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في قمة إسلامية هامة



سما / وكالات /

 وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، إلى القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني لمصر منذ نحو 11 عاما.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء بوصول الرئيس الايراني، القاهرة لحضور وإلقاء كلمة في قمة الدول الثماني الاسلامية للتعاون الاقتصادي النامية المقررة الخميس، دون تحديد مدة زيارته.

وبخلاف مشاركته في قمة الدول الثماني الاسلامية النامية، سيعقد بزشكيان لقاءات مع بعض القادة والمسؤولين المشاركين في القمة، لمناقشة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مساء الأربعاء.

وتعد زيارة بزشكيان الأولى من نوعها لرئيس إيراني لمصر منذ 11 عاما عندما زار الرئيس السابق أحمدي نجاد القاهرة في فبراير/ شباط 2013.

 

وكانت زيارة نجاد وقتها أول زيارة لرئيس إيراني منذ “الثورة الإسلامية” عام 1979 التي كانت سببا في قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر عام 1980، ثم استؤنفت من جديد بعد 11 عاما لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.

وفي مايو/ أيار 2023، وجه الرئيس الإيراني آنذاك إبراهيم رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ “الإجراءات اللازمة” لتعزيز العلاقات مع مصر، وفق ما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء وقتها.

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