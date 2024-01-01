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الفدرالي الأميركي يخفض معدل الفائدة

الخميس 19 ديسمبر 2024 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفدرالي الأميركي يخفض معدل الفائدة



وكالات / سما/

خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة بربع نقطة، الأربعاء، وأشار إلى تخفيف مرتقب في وتيرة خفض المعدلات في ظل الضبابية حيال التضخم وخطط الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الاقتصادية.

وصوّت 11 من أعضاء لجنة سياسات المصرف النقدية مقابل صوت واحد معارض لصالح خفض معدلات الفائدة إلى ما بين 4,25 و4,50%، بحسب ما أعلن الاحتياطي الفدرالي في بيان.

وفي آخر توقعاتهم الاقتصادية، توقع أعضاء اللجنة بأن يتم خفض المعدلات بربع نقطة مرّتين فقط في 2025، بعد توقعات سابقة بخفضها أربع مرات، ورفعوا توقعاتهم للتضخم العام المقبل من 2,1% إلى 2,5.

وحقق الاحتياطي الفدرالي تقدما في التعامل مع التضخم عبر رفع معدلات الفائدة خلال العامين الماضيين وبدأ مؤخرا خفض المعدلات لدعم الطلب في الاقتصاد ودعم سوق العمل.

لكن في الأشهر الأخيرة، بدأ معدل التضخم يرتفع بشكل إضافي عن هدف 2% المحدد من قبل المصرف، وهو ما أثار المخاوف من أن المعركة لم تنته بعد.

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