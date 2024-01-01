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شاهد.."الملكي بطل كأس القارات" .. ريال مدريد يقسو على باتشوكا بثلاثية نظيفة

الخميس 19 ديسمبر 2024 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.."الملكي بطل كأس القارات" .. ريال مدريد يقسو على باتشوكا بثلاثية نظيفة



سما / وكالات /

توج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" بعد الفوز على نظيره باتشوكا المكسيكي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

ولم يجد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي صعوبات كبيرة لتأكيد أفضليته على منافسه باتشوكا ووضعها حدا لطموحاته على استاد لوسيل في قطر.

ونجح كيليان مبابي في افتتاح باب التهديف في الدقيقة 37 من الشوط الأول بعد مجهود فردي رائع من فينيسيوس جونيور الذي تلاعب بالدفاع قبل أن يقدم الكرة على بعد مترين من المرمى لزميله مبابي.

وفي الشوط الثاني أضاف رودريغو الهدف الثاني للريال وسدد كرة من على خط منطقة الجزاء خدع بها حارس باتشوكا وتقدم بهدف ثان للفريق الملكي.

وفي الوقت الذي حاول المغربي أسامة الإدريسي العودة في المباراة وتحدي الفوارق الكبيرة بين الفريقين حصل لوكاس فاسكيز على ركلة جزاء في الدقيقة 84 تقدم لها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ليضيف من خلالها الهدف الثالث للريال (3 ـ0).

وبتتويجه بلقب الإنتركونتيننتال حقق ريال مدريد لقبه السادس في المسابقة مدعما رقمه القياسي برصيد 6 ألقاب عالمية كما أحرز لقبه الرابع خلال العام الجاري بعد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

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