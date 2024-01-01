غوتيريش: انهاء الاحتلال وحل الصراع وقيام دولة فلسطينية مستقلة مسار طال انتظاره

نيويورك/ وكالات/

أعلن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام انطونيو غوتيريش سيشارك في مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية في حزيران المقبل.

وقررت الجمعية العامة 18 أيلول الماضي عقد "مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلمياً وتنفيذ حل الدولتين" في حزيران.

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي للمنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك إن الأمين العام سيشارك في الجزء الافتتاحي من المؤتمر، مؤكدا استعداده لدعم المؤتمر حسب الضرورة لضمان نجاحه.

وأوضح أن "المنطقة تحتاج إلى عمل عاجل لا رجعة فيه لتمكين الأطراف من إعادة الإنخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع".

كما شدد على أن ذلك "يجب أن يحدث بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية سعياً إلى تحقيق رؤية الدولتين- إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة - تعيشان جنباً إلى جنب ".