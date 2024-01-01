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شاهد..الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ يمني استهدف تل أبيب

الخميس 19 ديسمبر 2024 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ يمني استهدف تل أبيب



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

وأضاف الجيش في بيان أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن".

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن دوي عدة انفجارات في مدينة القدس، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الأضرار التي تعرضت لها تل أبيب جراء سقوط الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية.

في غضون ذلك، أفادت نجمة داود الحمراء بأن شظايا سقطت على مدرسة في رمات أفيل وألحقت أضرارا بالسيارات والمباني، فيما تقوم الشرطة وفرق الإطفاء بمسح مكان الحادث، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

ويأتي القصف الصاروخي اليمني الجديد على الرغم من التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عنيف على اليمن.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي اليمن مرتين. الأول في يوليو الماضي، وأطلق عليه اسم "الذراع الطويلة"، أما الثاني في سبتمبر الماضي.

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