440 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٨ شهيدا و ٢٠٣ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٠٩٧ شهيدا و ١٠٧٢٤٤ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

واستشهد عشرة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة النجار في جباليا البلد إضافة إلى عدد كبير من المصابين الذين نقلوا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة.

ومن بين الشهداء الطفل عبد الله علاء النجار الذي وولد في الحرب واستشهد فيها.

وارتقى ستة شهداء بقصف منزل لعائلة الزيتونة في محيط مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة فيما استشهد خمسة مواطنين من عائلة الزرد بقصف منزلهم في نفس الحي.

والشهداء هم الجد يوسف الزرد "أبو السعيد" وزوجته ونجله أنس يوسف الزرد وزوجته أم مروان الزرد والحفيد وليد يوسف الزرد.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلًا يعود لعائلة الفيراني بجوار مسجد سعيد صيام في الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة ما أوقع عدد من المصابين.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة بمخيط مسجد مصعب بن عمير بحي الزيتون جنوب شرق غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نسف المنازل بمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا حيث تم اجبار مئات المواطنين على النزوح واعتقال عدد منهم.

وسط قطاع غزة

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة دوريش في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واجبر الاحتلال سكان بعض الأحياء في مخيم البريج وسط القطاع على النزوح فيما استمرّ القصف المدفعي على البريج والنصيرات.

جنوب القطاع

وارتقى شهيدان في قصف استهدف خيمة نازحين في منطقة الفخاري وهما زوجان من عائلة العمور.

وكان ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة ارتقوا في قصف على منزل شرق خان يونس.

وجدد قوات الاحتلال قصف المناطق الشرقية لخان يونس بالمدفعية.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في رفح جنوب القطاع.