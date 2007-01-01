جوائز الأفضل من "فيفا": فينيسيوس يتبوأ القمة في العام 2024

الدوحة - أ ف ب:

تُوّج نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم فينيسيوس جونيور بجائزة "الأفضل" للعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) امس في الدوحة.

وعوَّض فينيسيوس المتوج مع النادي الملكي بلقبي الدوري المحلي "لا ليغا" ومسابقة دوري أبطال أوروبا، خيبة حلوله ثانيا في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم التي كانت من نصيب لاعب الوسط الإسباني رودري.

وتصدر فينيسيوس، البالغ من العمر 24 عاماً، التصويت الذي شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات وصحافيون وجماهير، متفوقًا على عشرة مرشحين آخرين برصيد 48 نقطة، أمام لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي وبطل أوروبا مع منتخب إسبانيا رودري (43 نقطة) وزميله في ريال مدريد الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام (37 نقطة).

وبات فينيسيوس الذي خلف نجم إنتر ميامي الاميركي الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الجائزة في النسختين الاخيرتين، أول برازيلي يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم منذ العام 2007 حينما توج بها ريكاردو كاكا، وهو أول من يفوز بها تحت مسمى "الأفضل" (ذا بيست).

وخاض نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل موسما رائعا 2023-24 وحسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه مسجلًا 24 هدفاً خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وتبقى أبرز لحظاته العظيمة هدفه في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في شباك بوروسيا دورتموند الألماني، مع إحرازه هاتريك في مرمى برشلونة (4-1) في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في الرياض مطلع العام.

وقال فينيسيوس الذي اختير افضل لاعب في المسابقة القارية العريقة "لا أعرف من أين أبدأ، ولكن بدا أنه من المستحيل ان أصل الى هنا.. عندما كنت طفلا يلعب كرة القدم في الشارع، خرجت من الفقر، وبت بعيداً عن الجرائم..كان مهما أن أفعل ما قمت به حتى الآن من أجل الأطفال والكثير من الأشخاص الذين أشكرهم على مساعدتي، وبالتأكيد اللاعبين والجمهور وكل من صوَّت لي".

وأضاف: "هذه الجائزة مهمة جداً لي ولعائلتي التي آمنت بحلمي ومن أجل أن أصل إلى هنا، الرئيس فلورنتينو بيريس، والمدرب الميستر كارلو أنشيلوتي الذي ساعدني كثيراً، وكل من وثق في عندما كنت طفلا،ً لا يجب أن أنسى فلامنغو الذي منحني الفرصة كي يعرفني العالم، وأن أمارس الكرة على الصعيد الاحترافية، والبرازيل بلدي".

وتوج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وفازت بونماتي (26 عاماً) بالجائزة للمرة الثانية توالياً، بعدما ساعدت فريقها على الفوز بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي، في موسم احتفظ فيه برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا.

وجاء اختيار أفضل تشكيلة للرجال في العام على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

مدافعون: داني كاربخال -أنطونيو روديجر - روبن دياز - وليام ساليبا

لاعبو الوسط: جود بلينجهام - رودري - توني كروس

مهاجمون: لامين جمال - إرلينغ هالاند - فينيسيوس جونيور