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استطلاع "مؤشر الديمقراطية" في "إسرائيل" يكشف تناقضات المجتمع اليهودي

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع "مؤشر الديمقراطية" في "إسرائيل" يكشف تناقضات المجتمع اليهودي



القدس المحتلة/سما/

كشفت معطيات "مقياس الديمقراطية الإسرائيلية" للعام 2024، التي يشرف عليها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 60% من الإسرائيليين يرون أن وضع "إسرائيل" بشكل عام  سيئ أو سيئ جدا.

ووفق المعطيات التي نشرتها الصحافة العبرية، فقد طرأ هذه السنة انخفاض في ثقة الجمهور في معظم المؤسسات، حيث يحظى جيش الاحتلال بالثقة الأعلى بنسبة 77 بالمئة، تأتي في المرتبة الثانية المحكمة العليا بنسبة 39 بالمئة، وحل "رئيس الدولة" ثالثا بنسبة 38 بالمئة، ورابعا الشرطة  بنسبة 37 بالمئة، أما الحكومة، فحظيت بثقة 18 بالمئة فقط، فيما الكنيست بنسبة ثقة 16 بالمئة.

كما أعرب 56 بالمئة من اليهود بأنهم متفائلون بالنسبة لمستقبل "إسرائيل"، لكن 59 بالمئة أجابوا بأنهم متشائمون بالنسبة لمستقبلها.

كما أظهرت المعطيات أن 54 بالمئة من اليهود يقدرون بأن الحكم الديمقراطي في "إسرائيل" في خطر، وترتفع هذه النسبة إلى 94 بالمئة في أوساط مؤيدي أحزاب اليسار، فيما هي 71 بالمئة في أوساط مؤيدي أحزاب الوسط، أما في أوساط مؤيدي أحزاب اليمين، فهناك 38 بالمئة فقط يرون أن الحكم الديمقراطي في "إسرائيل" في خطر، ما يشير إلى انقسامات حادة.

وما يعزز ذلك هو أن المعطيات تشير إلى أنه طرأ هذه السنة ارتفاع في معدل من يعتقدون بأن التوتر الأساس في المجتمع الإسرائيلي هو بين اليمين واليسار (48 بالمئة)، يليه التوتر بين اليهود والعرب (31 بالمئة)، ثم التوتر بين العلمانيين والمتدينين (14 بالمئة).

كما يتضح من الاستطلاع أن أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي يشعرون بأنهم جزء من دولة إسرائيل ومشاكلها (اليهود 84 في المئة، العرب 59 في المئة). كما أنه، بين اشهر أيار وأكتوبر 2024 طرأ انخفاض في معدل من يعتقدون أن تعزيز القوة العسكرية سيضمن مستقبل أمن إسرائيل في المدى القريب (من 40 في المئة إلى 30 في المئة). وبالتوازي ارتفع معدل المقدرين بأن تسوية سياسية ستضمن أمن إسرائيل أكثر (من 19 في المئة إلى 28 في المئة).

كما تراجعت نسبة الذين يعتقدون أن تعزيز "إسرائيل" لقوتها العسكرية ضمان لمستقبل أمنها في المدى القريب من 49 بالمئة في أيار/ مايو، إلى 30 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك في موازاة ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن اتفاقا سياسيا سيضمن أمنها أكثر من 19 بالمئة إلى 28 بالمئة. وارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن كلا الأمرين سيضمن مستقبل أمن إسرائيل من 38 بالمئة إلى 41 بالمئة.

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