22 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 22 مواطنا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم

وفي التفاصيل، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكثر من 14 شهرا.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة "أبو يوسف" في بلدة خزاعة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم امرأتان.

وسبق هذا الاستهداف غارة على أرض زراعية في حي "أبو ريدة" شرق خزاعة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة الموجودين في بلوكات 2220, و2221, و2222, و2223 بالإخلاء.

كما استُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قصف منزلا في عزبة بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح، ونُقلوا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع.

كما أطلقت طائرة مروحية "أباتشي" إسرائيلية النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي بلدة خزاعة، وأطلقت النيران صوب حي الجنينة شرق مدينة رفح.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال محيط متنزه "أرض المفتي" شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وقصف مدفعية الاحتلال جنوب حي الصبرة، وحي الزيتون.

انتشلت طواقم الدفاع المدني 3 إصابات جراء استهدف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة قويدر في شارع الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم مسعف جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية 3 منازل مقابل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة، بإصابة عدد من الطواقم الطبية والمرضى إثر تفجير الاحتلال روبوتا قرب المستشفى شمال القطاع.

كما استشهد مواطن إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال مدينة رفح جنوب القطاع، تم نقله إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

واعتقلت قوات الاحتلال صيادَين من داخل البحر قرب شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة.