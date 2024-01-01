  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللواء هب الريح: عملية حماية وطن مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهدافها

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء هب الريح: عملية حماية وطن مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهدافها



رام الله/سما/

قال وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، إن عملية "حماية وطن" مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهدافها بفرض الأمن والنظام، وبسط سيادة القانون.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعاً لمناقشة الوضع الأمني والميداني في مدينة جنين ومخيمها في مقر المحافظة، برفقة المحافظ كمال أبو الرب، وعدد من الإعلاميين والصحفيين واتحاد النقابات المهنية في المحافظة.

وقال هب الريح، إن القوى الأمنية مستمرة في حملتها التي تهدف إلى حفظ القانون وحماية أمن المواطنين وأمانهم، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس.

وتابع: لن نتراجع عن تحقيق أهدافنا وسنلاحق كل من يحاول العبث بمقدرات شعبنا وتخريب المشروع الوطني الفلسطيني، والجميع تحت القانون كي يعم الأمن والاستقرار في محافظة جنين وتتحقق التنمية الشاملة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وأشار هب الريح، إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار الوطني الشامل، عبر القيادات السياسية الوطنية الشرعية.

ولفت إلى أهمية دور الإعلام في نقل كلمة الحق، وعدم بث الإشاعات التي من شأنها خلق الخلافات بين المواطنين.

وشدد هب الريح، على ضرورة الالتزام ببرنامج سياسي واحد يعبر عن تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال، ويحمي مشروعنا الوطني.

ــ

#اللواء زياد هب الريح #جنين . #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

القناة 14 العبرية : اسرائيل وافقت على الانسحاب من فيلادفيا وعودة السكان إلى غزة والشمال..

هارتس : انفراجة في مباحثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل مهدت لصفقة التهدئة

الاحتلال يزعم : "حركة الكماشة" اجبرت حماس على قبول صفقة التبادل

سوريا.. تعيين شقيق الشرع وزيرا للصحة يثير جدالا

الإعلام العبري : حماس نجحت في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد

"نتنياهو " يرفض تصريحات الجولاني بمنع القتال ضدّ إسرائيل : جهاديٌّ متطرفٌ ومرتبطٌ بداعش وتبنّى الحرب الأبديّة

مقتل ثلاثة مواطنين واصابة تسعة خلال محاولات سرقة شاحنات المساعدات جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

"حماس": اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمرحلة الرتوش الأخيرة وحسم 90٪؜ من ملف الأسرى

5ba547f9-609e-4ac5-a91e-e88fc9e4e6ee

تقرير رسمي: ربع الإسرائيليين يعانون من الفقر

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يعمل ضد إقامة دولة فلسطينية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء 4 مناطق في وسط غزة

"نتنياهو " يرفض تصريحات الجولاني بمنع القتال ضدّ إسرائيل : جهاديٌّ متطرفٌ ومرتبطٌ بداعش وتبنّى الحرب الأبديّة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية