الرئيس عباس يصل مصر..

رام الله/سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويلقي السيد الرئيس كلمتين خلال القمة التي تنطلق أعمالها يوم غد الخميس، الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، والثانية خلال جلسة مخصصة لآخر التطورات في فلسطين ولبنان.

ومن المقرر، أن يلتقي سيادته على هامش مشاركته في القمة، عددا من رؤساء وقادة الدول وصانعي السياسات المدعوين من مختلف دول العالم، لإطلاعهم على جهود وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا وحمايته وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وحشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناقش قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8، التي تترأسها مصر، سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتضم منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي: مصر، وتركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

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