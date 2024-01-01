تركيا: "إسرائيل" كانت تستثمر في حزب العمال الكردستاني وتعوّل عليه

قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عمر تشيليك إن إسرائيل كانت تستثمر في "حزب العمال الكردستاني" وتعول عليه.

وأضاف عمر تشيليك خلال لقاء مع قناة "خبر تورك - Habertürk" التركية الخاصة يوم الثلاثاء: "بعد الآن، لم تعد "هيئة تحرير الشام - جبهة النصرة" منظمة إرهابية بحكم الأمر الواقع وسيتم رفعها من قائمة المنظمات الإرهابية".

وتابع قائلا: "الاتحاد الأوروبي فتح فعلا حوارا مع "الجولاني"، بريطانيا تريد ذلك، وفرنسا، والصين، والولايات المتحدة.. هذه هي الصورة الواضحة الآن.. عندما يلتقي المسؤولون فإن هذا يعني رفع فعلي للتنظيم من قائمة الإرهاب، وإزالة الاسم من اللائحة هو إجراء شكلي سيتم قريبا".

وذكر تشيليك: "لا أؤمن بصحة الفلسفة التاريخية التي تقول "إن خسرت فأنت إرهابي، وإن انتصرت فأنت بطل".. فبعض الذين انتصروا بقوا إرهابيين".

وأردف قائلا: "نحن نريد حكومة شاملة في سوريا حيث يتم تمثيل الجميع، وتعبر عن إرادة الشعب السوري، ونقول إن سوريا يجب أن تكون دولة موحدة ويجب الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، ولا ينبغي أن يبقى الوضع الذي يفرضه التنظيم الإرهابي".

وأشار المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية": "نحن قلنا لا مزيد من إراقة الدماء دعونا ننشئ إطارا سياسيا، ولكن بشار الأسد لم يوافق على ذلك".

هذا، ودحض المتحدث تصريحات زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أوزغور أوزيل الذي قال إن "الوضع القائم في سورية يفرح إسرائيل وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا"، مؤكدا أن هذه معلومة خاطئة سياسيا وفيها إشكالية أخلاقية.

وصرح بأن الادعاء والمزاعم بأن تركيا تدعم "هيئة تحرير الشام" وأنها طلبت منها تنفيذ هذه الهجمات، غير صحيحة ولا يوجد شيء من هذا القبيل على الإطلاق.