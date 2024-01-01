مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية يناقش مع رئيس الوزراء القطري صفقة الرهائن

واشنطن/سما/

يلتقي اليوم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني بالدوحة للاطلاع على آخر تطورات المفاوضات بشأن صفقة الرهائن مع "حماس".



أفادت بذلك بوابة الأخبار الإسرائيلية Walla News، التي تابعت، نقلا عن مصدر مطلع على الزيارة: "سيصل بيرنز إلى الدوحة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر للاطلاع على آخر التطورات حول وضع المفاوضات بشأن صفقة الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس)، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وكتبت البوابة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رفضت التعليق على الزيارة.

وكانت Walla News قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أنه في 13 ديسمبر، زار الدوحة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنياع، الذي التقى أيضا برئيس الوزراء القطري للتفاوض على صفقة الرهائن. وكما أشار الموقع فإن رحلة برنياع تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق اختراق في المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بهدف التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأشارت صحيفة "التايمز" إلى أن المفاوضات بشأن الاتفاق مع "حماس"، بوساطة قطر والولايات المتحدة ومصر، استؤنفت بعد وقف إطلاق النار في لبنان، وقد أعطتها الأحداث الإقليمية الأخيرة زخما جديدا، حيث يعرب المسؤولون عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاقات مع إسرائيل.

وقد تعثرت عدة جولات من المفاوضات لإطلاق سراح رهائن "حماس" خلال العام الماضي، وفشل الجانبان في التوصل إلى متابعة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في أواخر نوفمبر 2023، والذي تم بموجبه إطلاق سراح 105 رهينة في هدنة استمرت أسبوعا. وتعتقد إسرائيل أن 96 من أصل 251 رهينة تم اختطافها في 7 أكتوبر 2023 لا يزالوا في غزة. وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية، أنقذ الجيش الإسرائيلي ثمانية رهائن وانتشل جثث 38 شخصا