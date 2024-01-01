  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصفدي يحذر من تبعات استمرار اعتداءات "إسرائيل" على سوريا

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي يحذر من تبعات استمرار اعتداءات "إسرائيل" على سوريا



عمان/سما/

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية.

 

 وبحث الصفدي مع لافروف تطورات الأوضاع في سوريا وجهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات بين المملكة وروسيا.

وأكد الصفدي خلال الاتصال أن وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها يمثلان الخطوة الأولية نحو خفض التصعيد في المنطقة.

وشدد الصفدي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة التاريخية في إعادة بناء سوريا الموحدة التي لا اعتداء فيها على سيادتها أو أرضها ولا وجود عليها للإرهاب، واحترام إرادته وخياراته لبناء نظام سوري جديد يمثل كل السوريين ويحفظ حقوقهم.

وحذر الصفدي من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية وإدانتها عدوانا غاشما وخرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا.

وكانت موسكو أعلنت بوقت سابق أنها تجري اتصالات مع القوى المسيطرة على الأرض في سوريا، مشيرة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في الجولان والمنطقة العازلة لن تساهم في استقرار الوضع.

بدوره حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن من تقسيم سوريا، مشيرا إلى أن تصرفات إسرائيل تهدد وحدة سوريا.

#ايمن الصفدي

الأكثر قراءة اليوم

القناة 14 العبرية : اسرائيل وافقت على الانسحاب من فيلادفيا وعودة السكان إلى غزة والشمال..

هارتس : انفراجة في مباحثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل مهدت لصفقة التهدئة

الاحتلال يزعم : "حركة الكماشة" اجبرت حماس على قبول صفقة التبادل

سوريا.. تعيين شقيق الشرع وزيرا للصحة يثير جدالا

الإعلام العبري : حماس نجحت في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد

"نتنياهو " يرفض تصريحات الجولاني بمنع القتال ضدّ إسرائيل : جهاديٌّ متطرفٌ ومرتبطٌ بداعش وتبنّى الحرب الأبديّة

مقتل ثلاثة مواطنين واصابة تسعة خلال محاولات سرقة شاحنات المساعدات جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

"حماس": اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمرحلة الرتوش الأخيرة وحسم 90٪؜ من ملف الأسرى

5ba547f9-609e-4ac5-a91e-e88fc9e4e6ee

تقرير رسمي: ربع الإسرائيليين يعانون من الفقر

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يعمل ضد إقامة دولة فلسطينية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء 4 مناطق في وسط غزة

"نتنياهو " يرفض تصريحات الجولاني بمنع القتال ضدّ إسرائيل : جهاديٌّ متطرفٌ ومرتبطٌ بداعش وتبنّى الحرب الأبديّة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية