الصفدي يحذر من تبعات استمرار اعتداءات "إسرائيل" على سوريا

عمان/سما/

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية.

وبحث الصفدي مع لافروف تطورات الأوضاع في سوريا وجهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات بين المملكة وروسيا.

وأكد الصفدي خلال الاتصال أن وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها يمثلان الخطوة الأولية نحو خفض التصعيد في المنطقة.

وشدد الصفدي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة التاريخية في إعادة بناء سوريا الموحدة التي لا اعتداء فيها على سيادتها أو أرضها ولا وجود عليها للإرهاب، واحترام إرادته وخياراته لبناء نظام سوري جديد يمثل كل السوريين ويحفظ حقوقهم.

وحذر الصفدي من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية وإدانتها عدوانا غاشما وخرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا.

وكانت موسكو أعلنت بوقت سابق أنها تجري اتصالات مع القوى المسيطرة على الأرض في سوريا، مشيرة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في الجولان والمنطقة العازلة لن تساهم في استقرار الوضع.

بدوره حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن من تقسيم سوريا، مشيرا إلى أن تصرفات إسرائيل تهدد وحدة سوريا.