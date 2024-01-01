  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دروز سوريا قلقون من اصرار الجولاني على تطبيق الشريعة الاسلامية في سوريا ..

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
دروز سوريا قلقون من اصرار الجولاني على تطبيق الشريعة الاسلامية في سوريا ..



دمشق/وكالات/

التقى وفد من أبناء الطائفة الدرزية، الاثنين الماضي، بزعيم المعارضة السورية وزعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، في دمشق.

جاء الاجتماع بناءً على طلب من الزعيم الروحي للطائفة في السويداء جنوب غربي سوريا، بهدف مطالبة الجولاني باحترام حقوق الدروز وضمان اندماجهم في المجتمع السوري. إلا أن اللقاء، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، انتهى بخيبة أمل عميقة للوفد.

وفي الاجتماع، شدد الجولاني على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا تحت عقلية الدولة لا المعارضة، داعياً إلى إبرام عقد اجتماعي يضمن العدالة الاجتماعية بين جميع المكونات. ومع ذلك، لم يقدم أي وعود تضمن الحرية الدينية للطائفة الدرزية.

أحد كبار مسؤولي الطائفة الدرزية أعرب عن مخاوفه مما وصفه بتوجه الجولاني لفرض "مركزية سلطة قائمة على الشريعة الإسلامية"، معتبرًا ذلك تهديدًا لهوية الدروز واستقلالهم الديني. وأضاف المصدر: "ما يحدث يعكس نية الإكراه الديني، مما يزيد من قلقنا حول مستقبلنا في البلاد".

الطائفة الدرزية تخشى أن يتكرر في السويداء ما حدث في جبل السماق عام 2015، حين أُجبر سكان المنطقة الدروز على دراسة القرآن وارتداء الملابس الإسلامية، مما دفع معظمهم إلى الهجرة. وأشار أحد النازحين آنذاك إلى أن "الكثير من العائلات غادرت خشية تزويج بناتهم قسرًا لعناصر التنظيم".

ختاماً، عبّر المصدر الدرزي عن خيبة أمل الطائفة من المعارضة، قائلاً: "كنا نأمل في نظام ديمقراطي يحمي الأقليات بعد سقوط الأسد، لكن الواقع الحالي يشير إلى مستقبل مقلق للطائفة في سوريا".

الأكثر قراءة اليوم

القناة 14 العبرية : اسرائيل وافقت على الانسحاب من فيلادفيا وعودة السكان إلى غزة والشمال..

هارتس : انفراجة في مباحثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل مهدت لصفقة التهدئة

الاحتلال يزعم : "حركة الكماشة" اجبرت حماس على قبول صفقة التبادل

سوريا.. تعيين شقيق الشرع وزيرا للصحة يثير جدالا

الإعلام العبري : حماس نجحت في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد

"نتنياهو " يرفض تصريحات الجولاني بمنع القتال ضدّ إسرائيل : جهاديٌّ متطرفٌ ومرتبطٌ بداعش وتبنّى الحرب الأبديّة

مقتل ثلاثة مواطنين واصابة تسعة خلال محاولات سرقة شاحنات المساعدات جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

"حماس": اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمرحلة الرتوش الأخيرة وحسم 90٪؜ من ملف الأسرى

5ba547f9-609e-4ac5-a91e-e88fc9e4e6ee

تقرير رسمي: ربع الإسرائيليين يعانون من الفقر

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يعمل ضد إقامة دولة فلسطينية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء 4 مناطق في وسط غزة

"نتنياهو " يرفض تصريحات الجولاني بمنع القتال ضدّ إسرائيل : جهاديٌّ متطرفٌ ومرتبطٌ بداعش وتبنّى الحرب الأبديّة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية