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وزير الداخلية الفلسطيني : هناك تحديات صعبة في كل المحافظات

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية الفلسطيني : هناك تحديات صعبة في كل المحافظات



رام الله/سما/

قال وزير الداخلية زياد هب الريح هناك إن هناك تحديات صعبة على المستوى الميداني في كل محافظات الضفة الغربية لا سيما في جنين حيث تقوم الأجهزة الأمنية منذ عدة أيام بعملية أمنية ضد من تصفهم بمسلحين خارجين على القانون .

واضاف في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة جنين اليوم أن التحديات لها علاقة بالمخدرات وعصابات مسلحة تنفذ عمليات سطو وغيرها.

لكنه أشار إلى أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى توحيد الموقف الفلسطيني، مضيفا :" ما يهمنا الوصول إلى عقول هؤلاء الشبان للحد من المفاهيم التحريضية التي تغرر بهم من جهات مغرضة . وانزال هؤلاء عن الشجرة واندماجهم في المجتمع الفلسطيني".

وتابع قائلا: عمليتنا في جنين تستهدف من لا يريد الالتزام ببرنامجنا في ظل التغيرات الراهنة بالمنطقة ونسعى لدفع الشباب في مخيم جنين للالتزام بالقانون والبرنامج الوطني الفلسطيني.

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