نتنياهو أوعز للجيش الإسرائيلي: استعدوا للبقاء في سورية حتى نهاية عام 2025

القدس المحتلة / سما/

تلقى الجيش الإسرائيلي تعليمات من رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بالبقاء في منطقة جبل الشيخ السورية التي تم احتلالها مع انهيار نظام الأسد لمدة عام، على الأقل حتى نهاية عام 2025.

وبحسب زعم التفزيون الاسرائيلي فان سبب تحديد الموعد "تقييم أنه بحلول ذلك الوقت سوف يستقر الوضع السياسي والأمني ​​في سوريا، وبحلول ذلك الوقت سيكون من الممكن معرفة ما إذا كان سيكون هناك كيان في البلاد يحترم اتفاقيات فصل القوات لعام 1974.

وقال نتنياهو أمس أثناء تقييمه الوضع في جبل الشيخ، إلى جانب وزير الجيش ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية : "سنبقى في هذا المكان المهم حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل".