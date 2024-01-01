الصور الأولى لمُنفذ عملية اغتيال قائد كبير بالجيش الروسي ومساعده بعد إلقاء القبض عليه
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/
نشرت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية لقطات لاستجواب المواطن الأوزبكستاني منفذ الهجوم الذي قتل فيه القائد الكبير بالجيش الروسي الفريق أيغور كيريلوف ومساعده.
جاء ذلك بعد أن أعلن الأمن الفيدرالي في بيان له في وقت سابق اليوم عن احتجاز مواطن من أوزبكستان يبلغ 29 عاما من العمر يشتبه بتنفيذه عملية اغتيال كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي ومساعده الرائد إليا بوليكاربوف أمس الثلاثاء.
وأوضحت الداخلية الروسية أنه تم توقيف رجل في إحدى البلدات بالضواحي الشرقية لموسكو.
وقال الرجل في اعترفاته إنه جاء إلى موسكو بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية، واشترى دراجة كهربائية، وبعد بضعة أشهر حصل على مكونات لقنبلة.
وأضاف أنه وضع الدراجة المفخخة بجوار المنزل الذي يعيش فيه كيريلوف، عندما خرج العسكري من المنزل، قام الإرهابي بتفعيل العبوة الناسفة.
وذكر الرجل أن رعاته الأوكرانيين وعدوه بمكافأة قدرها 100 ألف دولار وجواز سفر لإحدى الدول الأوروبية.