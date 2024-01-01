إسرائيل تكشف عن نظام ليزر جديد لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ

القدس المحتلة/سما/

أعلنت إسرائيل عن تقدم كبير في تطوير نظام "ماجن أور" (Magen Or)، وهو أول نظام ليزر اعتراضي من نوعه في العالم. النظام الجديد، الذي يعترض الطائرات بدون طيار والصواريخ وقذائف الهاون، يمر بمراحل متقدمة نحو التشغيل ومن المتوقع أن يُدمج في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بحلول نهاية العام المقبل.

وبحسب تقرير نشره موقع N12 الإخباري الإسرائيلي فإن نظام "ماجن أور" هو ابتكار تقني متطور يعتمد على شعاع ليزر قوي بقدرة 100 كيلووات، والذي يستطيع اعتراض التهديدات على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات. تكمن ميزة النظام في تكلفته المنخفضة للغاية، حيث تقدر تكلفة الاعتراض بحوالي عدة دولارات فقط، مقارنة بتكلفة الصواريخ الاعتراضية الباهظة مثل تلك المستخدمة في القبة الحديدية.

وفي حديثه عن النظام، أكد العميد المتقاعد زفيكا تشايموفيتش، القائد السابق لنظام الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي، أن النظام لن يحل محل الأنظمة الحالية مثل القبة الحديدية، بل سيعمل كطبقة إضافية في نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات. سيعمل النظام على اعتراض التهديدات قصيرة المدى مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ قصيرة المدى، ما يوفر مرونة تشغيلية في مواجهة التهديدات المختلفة.

من المتوقع أن يكون النظام جاهزًا للعمل بحلول نهاية العام المقبل، ولكن نشره الكامل سيستغرق سنوات نظرًا للانتقال من مرحلة الاختبارات إلى مرحلة الإنتاج والنشر الواسع. وفي الوقت نفسه، سيستمر العمل على تحسين النظام وتوسيع قدراته، مع التركيز على اعتراض الطائرات بدون طيار الأكبر حجمًا.