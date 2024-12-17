حماس تكشف عن تفاصيل الاتفاق مع إسرائيل حول تبادل الاسرى…

الدوحة / سما /

يصل رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز في قطر اليوم في محاولة لجسر الهوة بين إسرائيل وحركة حماس فيما يتعلق باتفاق وقف النار .

فيما صرح مصدر رفيع في حركة حماس أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يتم التوقيع عليه نهاية الأسبوع المقبل، في حين أن معظم القضايا الأساسية، بحسب قوله، قد أغلقت وأن الاتفاق يقترب من الاكتمال، كما ورد اليوم في صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيتضمن عدة مراحل أساسية. في المرحلة الأولى، سيتم تجميد القتال وسيقوم الجيش الإسرائيلي بسحب قواته من مراكز المدن في قطاع غزة، لكنه سيواصل الاحتفاظ بمواقع استراتيجية جزئية في محوري نتساريم نيتزر و فيلادلفيا.

كما سيتم السماح بعودة النساء والأطفال إلى شمال قطاع غزة، ولاحقا ستتم العودة التدريجية للرجال وفق آلية منسقة.

وكجزء من الاتفاق، ستقوم حماس بنقل حوالي 30 رهينة اسرائيلية- بعضهم أحياء وبعضهم ميت - مقابل إطلاق سراح الإسرى الفلسطينيين الذين لم يتم تحديد عددهم بعد، بما في ذلك الأسرى ذوي الأحكام العالية والذين يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، من المخطط نقل السيطرة على معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية، تحت إشراف مصري وبترتيبات منسقة.

وبحسب المصادر، وافقت حماس على التنازل عن مطالبها الأولية بوقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى، إلا أنها حصلت على ضمانات دولية بأن المرحلة النهائية من الاتفاق ستتضمن هذه الشروط .

لكن، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، خففت حماس مواقفها بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وعرضت خلال المناقشات الداخلية وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل عودة المختطفين، وذلك دون المطالبة بإنهاء الحرب و انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وقال مسؤول كبير في حماس إن الحركة تخلت عن مطالبها السابقة، والتي بموجبها يتعين على الجيش الإسرائيلي وقف الحرب بشكل كامل والانسحاب الكامل من غزة. إلا أن المسؤول أكد أن حماس لا تزال تصر على عودة النازحين إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة.