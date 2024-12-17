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رئيس أيرلندا يهاجم إسرائيل: تنتهك القانون الدولي وتريد إقامة مستوطنة في مصر..

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أيرلندا يهاجم إسرائيل: تنتهك القانون الدولي وتريد إقامة مستوطنة في مصر..



دبلن/سما/

في تعليق مثير، هاجم رئيس أيرلندا مايكل هيغينز إسرائيل بعد قرارها بإغلاق سفارتها في بلاده، حيث اتهم إسرائيل بانتهاك سيادة ثلاث دول، وهي لبنان وسوريا ومصر. وقال هيغينز: "إن وصف الأيرلنديين بمعادي السامية هو افتراء فادح، ومن الخطورة أن يتم ذلك فقط لأنهم لا يتفقون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي انتهك أجزاء كبيرة من القانون الدولي".

وبحسب موقع "أخبار إسرائيل" أضاف هيغينز أن إسرائيل كانت "مهتمة بإقامة مستوطنات في مصر"، وهو ما أثار ردود فعل شديدة من إسرائيل. حيث اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تصريحات الرئيس الأيرلندي "مجموعة من الأكاذيب"، موضحًا أن هذه التصريحات تمثل "افتراء على إسرائيل".

وأكد ساعر أن إسرائيل لم تنتهك سيادة أي من جيرانها، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت دائمًا تتعرض للهجوم بلا مبرر من حزب الله، وأن تصريحات هيغينز تتجاهل الحقائق التاريخية، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من سيناء كجزء من اتفاق السلام مع مصر.

كما أضاف ساعر أن هيغينز اختلق "قصة خيالية" حول محاولات إسرائيل لإقامة مستوطنات في مصر، في الوقت الذي كانت إسرائيل قد انسحبت من جميع أراضي سيناء، وهو ما يعتبر جزءًا من اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مع مصر.

وختم ساعر بتأكيد أن إسرائيل ستستمر في محاربة الأكاذيب التي تستهدفها، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد اكتفت من التعامل مع الدول التي تسعى إلى نزع الشرعية عنها.

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