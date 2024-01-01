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مقتل ثلاثة مواطنين واصابة تسعة خلال محاولات سرقة شاحنات المساعدات جنوب قطاع غزة

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ثلاثة مواطنين واصابة تسعة خلال محاولات سرقة شاحنات المساعدات جنوب قطاع غزة



غزة/سما/

قتل ثلاثة مواطنين واصيب تسعة اخرون خلال محاولتهم سرقة شاحنات مساعدات جنوب قطاع غزة.

وتصدت لجان حماية المساعدات وعناصر شرطية لبعض اللصوص ما ادى لوقوع قتلى واصابات نقلت لمجمع ناصر الطبي.

ودخلت 73 شاحنة عبر محور فيلادلفيا من شارع الرشيد، وصلت 60 منها لمقر الصناعة غرب خان يونس ١٣ شاحنة التي تم سرقتها في منطقة الأكواخ وجنوب فش فرش وهي منطقة مغطاة نارياً من الاحتلال ويصعب التحرك بها ليلاً، وهذا دليل على تعمد الاحتلال لترك قطاع الطرق بسرقتها.

واستطاعت لجان التأمين الشعبية وبمساندة عائلات مواصي خان يونس الأصيلة من تأمين كامل الشاحنات بدءاً من فرش فرش وحتى مقر الصناعة ولم يسمح لأحد بالاقتراب منها.

وحذرت لجان حماية المساعدات مسبقاً من الاقتراب من شاحنات المساعدات و تم التعامل بحزم وبالقوة المناسبة مع مجموعات اللصوص وقطاع الطرق التى اقتربت منها.

وكررت اللجان تحذيرها لكل مشبوه يخدم الاحتلال في فكرة تجويع أبناء الشعب الصامد من خلال السطو على شاحنات المساعدات، مؤكدة انه سيتم التعامل معه ميدانياً كأي عميل ومتخابر.

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