يديعوت : محادثات التطبيع مع السعودية ستسهل على نتنياهو تمرير الصفقة

القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين، أن محادثات تجري وراء الكواليس بقيادة الولايات المتحدة لاستعادة اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول إسلامية أخرى.

وأوضح المصدر لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت العبريّة أن هذه المفاوضات تشكل جزءًا من "حزمة إغراء" تهدف إلى تسهيل تمرير المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستشمل إنهاء الحرب.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة ستتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة سبعة أسابيع، يتم خلالها إجراء المفاوضات المرحلية. وفي المرحلة الثانية، سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجنود والمدنيين، بالإضافة إلى إعادة الجثث.