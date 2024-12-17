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439 يوم من الحرب: شهداء بالعشرات واستهداف خيام وحرائق بمشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
439 يوم من الحرب: شهداء بالعشرات واستهداف خيام وحرائق بمشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة



غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٣٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣١ شهيد و ٧٩ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٠٥٩ شهيد و ١٠٧٠٤١ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

وادى إطلاق النار المباشر إلى حريق في غرفة العناية المركزة في مشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال القطاع.

كما اصيب عدد من أفراد الطاقم خلال محاولتهم انتشال إصابات بعد قصف منازل بمحيط المستشفى.

واصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السيسي في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة

وكان سبعة من المواطنين ارتقوا خلال استهداف منزل لعائلة بطاح في محيط المشفى.

من جهته قال مشفى العودة - تل الزعتر ان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير روبرت بجوار المشفى في شمال قطاع غزة، أدى ذلك لوقوع إصابات في الطواقم الطبية والمرضى وأضرار في جميع مرافق وأقسام المستشفى.

وفي غزة نقلت طواقم الدفاع المدني عدة إصابات جراء إستهداف إسرائيلي منزلا لعائلة "قويدر" في شارع الصحابة غربي المدينة.

وكان اربعة مواطنين ارتقوا في قصف استهدف محيط مدرسة التابعين واصيب ١٥ مواطن وسط مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

واستشهدت المواطنة هناء محمد منصور وإصابة خمسة آخرين بينهم أطفال في قصف جوي إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف صوب خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد مواطن واصابة عدد آخر .

وسط القطاع

وارتقى شهيدان في قصف استهدف خيمة نازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

واصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف شمال شرق مخيم النصيرات.

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