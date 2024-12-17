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طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الخميس: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله تعالى زخات من الأمطار على مختلف المناطق وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.
أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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