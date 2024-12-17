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الإعلام العبري : حماس نجحت في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : حماس نجحت في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد



غزة /سما/

نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نجحت خلال الاشهر الماضية في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد في قطاع غزة.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن مقاتلي حماس الجدد يتلقون تدريبات على يد قادة جدد يكيّفونهم مع أنماط قتال الجيش الإسرائيلي، وإنهم يقاتلون مع قيادات عسكرية لم تنجح إسرائيل باغتيالها.

وأضاف الموقع الإسرائيلي نقلا عن المصادر العسكرية أنه في الشهور الأخيرة يخضع مقاتلو حماس لتدريبات ويقيمون خطوطا دفاعية ضد الجيش الإسرائيلي.

وتابعت المصادر أن قيادات بحماس لا تزال تعمل بصورة غير تقليدية مقابل قوات جيش الاحتلال بغزة، مؤكدة أن حماس كيّفت نفسها في بعض مناطق جنوب القطاع مع ظروف القتال ضد قوات الاحتلال.

وفي يونيو/حزيران الماضي، نشر المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش تغريدات تناول فيها موضوع إعادة تأهيل حركة حماس لنفسها على المستوى العسكري، وعلى مستوى "إعادة سيطرتها على الأجهزة التنفيذية" في الحكومة بقطاع غزة.

وأوضح كادوش -نقلا عما قال إنها مصادر أمنية رفيعة- أن الجيش يعترف بالجهود التي تبذلها حركة حماس لتجنيد وتدريب عناصر جديدة في جناحها العسكري، بحيث يحلّون محل أولئك الذين قتلوا أو جرحوا في الحرب.

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